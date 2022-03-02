Ростов-на-Дону, , 11:10 — REGNUM В Ростове-на-Дону за прошедшую неделю выявлено 325 нарушений масочного режима в пассажирском транспорте, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Масочный режим Алексей Колчин (с) ИА REGNUM

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За прошедшие семь дней 18 мониторинговых групп проинспектировали 3802 единицы подвижного состава. По итогам рейдов составлен 321 протокол в отношении пассажиров и четыре — в отношении водителей общественного транспорта.

Также вынесено 13 дисциплинарных взысканий в отношении водителей за нарушение санитарных правил.