Тбилиси, , 11:09 — REGNUM По мнению президента Грузии Саломе Зурабишвили, Европейскому союзу стоит ускориться в вопросе принятия страны в состав сообщества. Она заявила об этом 2 марта в интервью британской газете Financial Times.

Саломе Зурабишвили President.gov.ge

Как считает грузинский президент, ситуация на Украине способствовала возникновению «окна возможности» для Евросоюза, чтобы принять в свой состав соседние страны, стремящиеся стать его членами.

«Нам не нужно наводить (России) на мысль о том, что существуют слабые места, которые никто не защищает… (ЕС) должен найти способ ответить на наше долгое ожидание. Дать нам почувствовать, что мы часть семьи», — сказала она.

Также Зурабишвили отметила, что она приветствует появление «сильной Европы» из-за ситуации вокруг Украины. При этом она подчеркнула, что ЕС не демонстрировал такой сильной решимости после конфликта в Грузии в 2008 году.

«Мы ждали также долго, как и Украина… Мы на одном пути, с нами нужно считаться… Нас не должны забывать», — добавила грузинский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили попросил, чтобы его отпустили в Киев помогать Владимиру Зеленскому.