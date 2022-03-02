Москва, , 11:08 — REGNUM Исполнитель Леонид Агутин спустя шесть дней проведения военной спецоперации высказался на эту тему. Он опубликовал пост в личном Instagram-аккаунте 2 марта.

Леонид Агутин Okras

https://www.instagram.com/p/CaldPMtK26w/

«Видит Бог, я всегда был патриотом свой страны. Был в прошлом, есть в настоящем, и буду в будущем. Я сам держал автомат в руках и охранял рубежи своей родины с украинцами, в том числе… Я не требую, ибо кому нужны мои требования. Я МОЛЮ — ОСТАНОВИТЕ ВОЙНУ!» — пишет Агутин. «Договоритесь!.. Необходимо изыскать другой способ политических амбиций всех участников большой игры. Этот себя исчерпал! Давно», — считает певец.

Ранее музыкант Борис Гребенщиков записал видеообращение к поклонникам относительно военной спецоперации. «Война между Россией и Украиной — это безумие. А люди, которые её развязали — позор России», — заявил он.

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