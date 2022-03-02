Москва, 2 марта, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Исполнитель Леонид Агутин спустя шесть дней проведения военной спецоперации высказался на эту тему. Он опубликовал пост в личном Instagram-аккаунте 2 марта.

Okras Леонид Агутин

«Видит Бог, я всегда был патриотом свой страны. Был в прошлом, есть в настоящем, и буду в будущем. Я сам держал автомат в руках и охранял рубежи своей родины с украинцами, в том числе» — пишет Агутин. В своём посте он также «молил» остановить спецоперацию. «Договоритесь!.. Необходимо изыскать другой способ политических амбиций всех участников большой игры. Этот себя исчерпал! Давно», — считает певец.

Ранее музыкант Борис Гребенщиков записал видеообращение к поклонникам относительно военной спецоперации. «Это безумие», — высказался он.