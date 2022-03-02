Салехард, 2 марта, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе совершил экстренную посадку вертолет, следовавший к Термокарстовому месторождению. Об этом 2 марта сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Roberta F Винт вертолета

«В аэропорту посёлка Красноселькуп ЯНАО, по предварительной информации, в связи с отказом правого двигателя произвело вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании «Ямал» Ми-8МТВ», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на борту вертолета находились три члена экипажа и пятеро пассажиров, при посадке никто из них не пострадал. Повреждений воздушного судна также не зафиксировано.