Москва, , 11:07 — REGNUM Властям РФ нужно действовать по нескольким направлениям для того, чтобы решить проблему возможного дефицита импортных ингредиентов для продуктов питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявила профессор кафедры государственное и муниципальное управление финансового университета при правительстве РФ Наталья Красюкова.

Лавка специй Юлия Карнаева © ИА REGNUM

«Во-первых, следует наращивать собственное производство ингредиентов. Во-вторых, убрать институциональные барьеры на пути к эффективному землепользованию и производству. В-третьих, оптимизировать налогообложение и ввести систему льготного кредитования в отраслях, занимающихся производством ингредиентов, — сказала Красюкова. — Чтобы сделать все это, следует принять программу действий, в разработке которой приняли бы участие все стейкхолдеры (заинтересованные стороны — прим. ИА REGNUM), включая представителей власти, производителей и потребителей, чтобы все решения по данному вопросу были сбалансированы. Таким образом, появятся новые факторы увеличения производства ингредиентов российскими производителями».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ призвали поддержать тех предпринимателей, которые будут работать в сфере импортозамещения ингредиентов для продуктов питания.

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