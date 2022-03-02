Ярославль, , 12:10 — REGNUM Жители Ярославской области сейчас не настроены отмечать праздники, в том числе Масленицу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Блины на масленицу Дарья Драй © ИА REGNUM

Опрос на тему отношения к проведению праздников в 2022 году был проведён в телеграм-канале ИА REGNUM в Ярославле. В нём принял участие 581 человек.

Вопрос был сформулирован так: «В России начинают отмечать Масленицу. По традиции этот праздник считается одним из самых весёлых и массовых. Как Вы относитесь к организации праздничных мероприятий в этом году?»

Большая часть из проголосовавших, составившая 68 процентов, считает, что сейчас не до праздников.

Ещё 19 процентов, напротив, придерживаются мнения о том, что сейчас праздники необходимы, потому что люди устали от негатива.

Меньшая часть опрошенных, составившая 13 процентов, посчитала, что больших мероприятий сейчас не надо проводить по соображениям безопасности — COVID-19 никуда не делся.