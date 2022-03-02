Кабул, , 11:05 — REGNUM Водители рикш выступили с протестом против того, что управление дорожного движения афганской провинции Балх решило запретить движение рикш на улицах Мазари-Шарифа. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Водители, собравшиеся 1 марта перед управлением местной полиции, заявили, что местные силы и дорожная полиция разрешают работать только тем, кто платит двойную плату.

Они говорят, что из-за безработицы и роста бедности они были вынуждены купить рикшу, продав последний скарб, но теперь им не разрешают работать.

Участники протестов подчеркивают, что они обратились в ответственные учреждения для решения своей проблемы, но столкнулись с ненадлежащим обращением и запугиванием со стороны полицейского управления Балха.

Местные власти в Балхе пока никак не прокомментировали происходящее.