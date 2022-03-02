Москва, 2 марта, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Российская компания «Северсталь» под руководством Алексея Мордашова, попавшего в санкционный список ЕС, полностью прекратила экспорт продукции в европейские страны, пишет 2 марта газета «КоммерсантЪ».

(сс) MrChris89 Сталь

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В самой металлургической компании от комментариев отказались, отметив, что компания встанет перед необходимостью переориентации экспорта на Ближний Восток и в Юго-Восточную Азию.

При этом есть риск, что весь объем производимой продукции перенаправить не получится. В таком случае «Северсталь» может пойти на снижение цен для борьбы за долю на рынках.

Как сообщает ИА REGNUM, по итогам 2021 года около 47% выручки «Северстали» пришлось на продажи на экспорт, более 30% — на европейский рынок).

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