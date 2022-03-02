Кызыл, , 11:03 — REGNUM В Туве продолжает снижаться показатель коллективного иммунитета к коронавирусу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, за неделю с 21 по 27 февраля уровень снизился с 76% до 73%.

Вакцинация от коронавируса. Тува Minzdravtuva.ru

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«Уровень защищенности от вируса снижается из-за утраты иммунитета теми, кто не вакцинируется или своевременно не ревакцинируется», — отметили в правительстве.

По данным на 27 февраля, привитыми в республике считали 153,3 тыс. местных жителей. В числе отстающих муниципалитетов — Чеди-Хольский, Кызылский, Барун-Хемчикский и Эрзинский районы, а также Кызыл.

По словам главного санврача республики Людмилы Салчак, среди болеющих COVID-19 в настоящее время много лиц старше 60 лет, большинство из которых не были привиты. В связи с этим власти призвали жителей активнее вакцинироваться.

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