Москва, 2 марта, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Корпорация МСП совместно с регионами известила об усилении контроля за соблюдением 25-процентной квоты на закупки у малых и средних предприятий. Об этом этом со ссылкой на генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича сообщает пресс-центр корпорации. Поводом послужило заявление главы российского правительства Михаила Мишустина о необходимости сохранить квоты по госзакупкам для малого и среднего бизнеса и проконтролировать их выполнение.

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«Контроль соблюдения квоты осуществляется в ежедневном режиме, для этого используются сервисы Федерального казначейства. В 2022 году процедура оценки и мониторинга соответствия будет полностью автоматизирована, это позволит вести максимально оперативный и точный мониторинг ситуации на рынке корпоративных закупок», — сказал Александр Исаевич. Он подчеркнул, что в 2022 году ожидаемый объем закупок у малого и среднего бизнеса со стороны крупнейших заказчиков составит 4,6 трлн рублей.

«По итогам прошлого года впервые объем закупок превысил 4,3 трлн рублей, поставщиками стали более 120 тыс. малых и средних компаний или более 80% от общего количества поставщиков в рамках 223-ФЗ», — пояснил Александр Исаевич.

Он также отметил, что Корпорация МСП совместно с федеральными и региональными органами власти, а также во взаимодействии с крупнейшими заказчиками последовательно занимается расширением доступа малого и среднего бизнеса к закупкам.

«Инициатива правительства РФ по расширению списка госкомпаний для закупок у МСП придаст серьезный импульс развитию малых и средних предприятий. Компании получат возможность найти новые рынки сбыта для своих продуктов и услуг, а также расширить географию присутствия бизнеса в российских регионах.

Это, с одной стороны, даст поставщикам возможность планировать свою деятельность с опорой на надежного заказчика. С другой стороны, заказчик получит надежного контрагента с выгодной ценовой политикой, независимого от антироссийских санкций.

Инициатива правительства также окажет стратегическое влияние на российскую экономику — благодаря ей в ближайшие годы в нашей стране будет сформирована прослойка поставщиков, имеющих компетенцию и опыт работы с крупным заказчиком», — прокомментировал распоряжение для «РГ» член координационного совета «Деловой России», генеральный директор Российского аукционного дома Андрей Степаненко. Его слова цитирует сайт пресс-центр общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Напомним, в рамках исполнения поручения Президента с 1 января 2022 года российское правительство повысило до 25% квоту закупок у малых и средних предприятий и распространило ее на всех заказчиков.

«От того, как малый бизнес может получать эти заказы, выходить на торги, зависит динамика развития сектора МСП, а иногда и вопрос выживания конкретного предприятия», — подчеркнул президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. Его слова цитирует сайт красноярского агентства развития малого и среднего предпринимательства.

По данным на 1 марта 2022 года, объем закупок у представителей малого и среднего бизнеса со стороны 3 тыс. крупнейших заказчиков уже превысил 560 млрд рублей. Обеспечение квоты на закупки предусмотрено нацпроектом по поддержке предпринимательства.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2024 году объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» должен составить пять триллионов рублей.