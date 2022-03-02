Москва, , 11:01 — REGNUM В Минфине РФ выступают в поддержку инициативы депутатов Госдумы по отмене налога на добавленную стоимость на драгоценные металлы для граждан страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«На фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото станут идеальной альтернативой скупке долларов. Американская валюта более волатильна, подвержена разного рода рискам. Из-за этого она не может составить достойной конкуренции драгоценным металлам», — заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, чьи слова цитирует пресс-служба.

В ведомстве подчеркнули, что курс золота испытывает краткосрочные колебания, но в долгосрочной перспективе вложения могут принести доход: «В этой связи Минфин России подготовил положительное заключение на разработанный депутатами Государственной Думы законопроект, предполагающий отмену НДС на золото для физических лиц».