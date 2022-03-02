Благовещенск, , 11:34 — REGNUM В Райчихинске Амурской области вынесли приговор сотруднице дошкольного учреждения, которая допустила отравление детей ядом для тараканов. Она оставила опасное вещество в группе на полках с игрушками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Детский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Женщине дали условный срок в два года. Её судили за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по статье 238 УК РФ. Отраву она разложила в помещениях, где находятся дети, в выходной день, и забыла ее убрать. Применять этот яд, согласно инструкции, можно было только в многоквартирных домах.

Отравились трое детей. Они решили, что борные шарики — это конфеты. Дошкольники были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани в детском саду №373 выявили грубые нарушения санитарных требований со стороны сотрудников, что привело к заражению сальмонеллезом шести детей.