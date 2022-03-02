Майминский район, Алтай, 2 марта, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Майминском районе Республике Алтай возбуждено уголовное дело о халатности при строительстве детского сада. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, в совершении преступления подозревают сотрудников районной администрации.

СУ СКР по Республике Алтай СКР. Майминский район

По данным следствия, в июне 2021 года администрация района подписала контракт с фирмой на строительство детсада на 125 мест. Сумма контракта составила 128 млн рублей.

Подрядчик успел залить фундамент, потратив 8,5 млн рублей, когда были выявлены недостатки в проектной документации, в части раскладки фундаментных блоков, расположения вентиляционных шахт и так далее.

В результате бездействия и халатности чиновников строительство здания оказалось невозможным, а 125 детей не попадут в детский сад. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. В настоящее время следователи изымают всю документацию и назначают необходимые экспертизы.

Читайте также: Детские сады в Барнауле могут стать не по карману родителям