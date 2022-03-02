Москва, 2 марта, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Российские биатлонисты не примут участия в эстафетных гонках на чемпионате мира среди юниоров. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

(сс) MEINE HEIMAT Биатлонисты

Отмечается, что исполком Международного союза биатлонистов (IBU) рештл отстранить сборную России от дальнейшего участия в турнире.

Эстафетные гонки у юниоров пройдут 2 марта. Этими гонками завершится юниорский чемпионат мира, который проходит в Солджер-Холлоу (штат Юта, США).

До этого российские юниоры не смогли завоевать медалей в личных гонках на чемпионате мира. В гонках возрастной категории до 19 лет российские биатлонисты не участвовали.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по освобождению Украины от фашистов, пришедших к власти в результате переворота в 2014 году и устроивших геноцид жителей Донбасса.