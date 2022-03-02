Брянск, , 11:04 — REGNUM В Брянской области за минувшие сутки завершили лечение ещё 1 379 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 марта в региональном оперативном штабе. Госпитализировано 42 жителя.

Медик во время исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Брянской области поведено 1 563 956 исследований на коронавирус. Выявлен 145 551 носитель инфекции. Выздоровели 119 555 человек.

От осложнений, вызванных COVID-19, в регионе скончались 3505 пациентов, в том числе 11 летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.