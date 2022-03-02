Ростов-на-Дону, , 10:58 — REGNUM Единый центр гуманитарной помощи Ростовской области принял свыше 600 тонн гуманитарного груза для беженцев из Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 2 марта.

Гуманитарная помощь России Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Всего на склады единого центра гуманитарной помощи Ростовской области поступила свыше 600 тонн гуманитарной помощи для дальнейшего распределения в пункты временного размещения», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 19 февраля в связи с обострением ситуации в Донбассе и наплывом беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик был организован сбор гуманитарной помощи. Вынужденным переселенцам необходимы бутилированная вода, сухое детское питание, чай, сахар, мука, крупы, консервы, одноразовая посуда, средства личной гигиены, постельные принадлежности, канцелярия и игрушки.

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