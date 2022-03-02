Петропавловск-Камчатский, , 10:58 — REGNUM На Камчатке 1 марта состоялось первое заседание штаба по обеспечению устойчивости экономики края в условиях введённых санкций. Штаб возглавил губернатор региона Владимир Солодов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Камчатки.

Правительство Камчатского края Алексей Иванов © ИА REGNUM

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В состав штаба вошли представители регионального правительства, федеральных органов власти и бизнеса.

«Главной задачей штаба является обеспечение оперативного взаимодействия и максимально быстрого, небюрократического принятия решений о поддержке, необходимой нашей экономике в этих крайне непростых условиях», — пояснил Солодов.

По итогам первого заседания принято решение о том, что курировать деятельность банковской сферы будет председатель правительства Камчатки Евгений Чекин. Блок по поддержке малого и среднего бизнеса возглавит заместитель председателя краевого правительства Юлия Морозова.

«Отдельный блок задач связан с обеспечением устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения края, таких как транспорт и топливно-энергетический комплекс, — его будет вести зампред Сергей Миронов. Чтобы не допустить срывов сроков ввода в эксплуатацию ключевых социальных объектов и ограничения по поставкам импортного оборудования не поставили под вопрос выполнение задач, которые стоят в рамках национальных проектов, направление строительства будет курировать зампред Тимофей Смирнов», — уточнили в краевом правительстве.

Заседания штаба будут проводиться еженедельно.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения, которые страны Европы и Америки вводят для России, на самом деле мало связаны со специальной операцией в Донбассе, считает представитель Якутии в Совете Федерации Егор Борисов.