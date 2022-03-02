Лондон, 2 марта, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В ходе торгов на бирже цена фьючерса на нефть марки Brent впервые с лета 2014 года превысила отметку в $112 за баррель. Это 2 марта следует из данных лондонской биржи ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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По информации торговой площадки, по состоянию на 10:36 мск за баррель нефти марки Brent давали $112,09, а по состоянию на 10:40 мск цена нефти Brent увеличилась до $112,36 за баррель, что есть рост на 7,04%.

При этом в последний раз за нефть марки Brent давали более $112 за баррель в июле 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что цена на газ в Европе превысила отметку в $1500 за тысячу кубометров.