Москва, , 10:56 — REGNUM Правительству РФ следует поддержать тех предпринимателей, которые будут работать в направлении импортозамещения ингредиентов для продуктов питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал информацию о том, что российские производители продуктов питания могут столкнуться с проблемой нехватки импортных ингредиентов.

Индийские специи Юлия Карнаева © ИА REGNUM

«Действительно, трудно заменить некоторые категории приправ, усилителей вкуса, специализированных заквасок, консервантов, которые используются в продуктах питания. Отмечается, что сложности могут возникнуть также с упаковочными материалами и оборудованием. И тут нужно понимать, что даже если быстро переформатировать производства под новые реалии рынка, на это уйдет немало времени, — сказал Демин. — Правительству РФ нужно поддержать тех предпринимателей, которые будут работать в направлении импортозамещения. Потому что это не только это важная миссия для страны, но и существенное вложение в социальную стабильность. Допустить пустые полки, как это было во времена перестройки, никак нельзя».

Кроме того, как полагает Демин, импортные ингредиенты Россия может получить путем организации логистики через политически нейтральных партнеров.

«Но это, безусловно, повлияет на себестоимость продукции в сторону увеличения. Поэтому нужно искать новые пути развития и активно отказываться от ввоза той продукции, которую мы можем произвести самостоятельно», — полагает Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве за пять лет производство пищевых продуктов увеличилось на 41%.

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