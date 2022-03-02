Челябинск, 2 марта, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Курчатовском районе Челябинска воспитанница одного из детсадов получила травму. Об этом пишут СМИ.

Ysia.ru Прокуратура

Прокуратура уже начала проверку по данному факту, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа. Предстоит оценить исполнению требований федерального законодательства в части соблюдения прав ребёнка.

По результатам проверки прокуратура рассмотрит вопрос о мерах прокурорского реагирования.