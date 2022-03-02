Абакан, , 10:55 — REGNUM Ещё четыре человека с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 марта в республиканском правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Жертвами коронавирусной инфекции стали три женщины (75 лет, 81 год, 84 года) и 88-летний мужчина. С начала 2022 года в Хакасии умерли 236 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 310 носителей коронавируса, с 1 января текущего года — 29 775.

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