Уфа, , 10:58 — REGNUM Прокуратура Башкирии потребовала от администрации Уфы обязать застройщиков построить школы и детсады в рамках договоров о развитии территории. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Строительство

Сообщается, что сотрудники прокуратуры провели проверку соблюдения законодательства при реализации муниципальной адресной программы развития застроенных территорий.

В результате они установили, что администрация Уфы заключила 57 договоров о развитии территорий, которые предусматривали предоставление застройщикам без проведения торгов, в том числе безвозмездно, земельных участков.

Согласно условиям данных договоров, кроме возведения многоквартирных жилых домов застройщики обязались построить и реконструировать более 60 учреждений образования и объектов инженерной инфраструктуры, а также провести расселение аварийного и ветхого жилья.

Отмечается, что принятые обязательства по возведению школ и детсадов исполнены не были, чиновники не приняли мер по понуждению их исполнить, при этом причиненные убытки возмещены не были.

«Вследствие допущенного сотрудниками мэрии бездействия с городского бюджета в пользу ООО «Стройинвест» взыскано более 135 млн рублей убытков в виде произведенных затрат и упущенной выгоды. Также судом отказано в удовлетворении требований администрации по взысканию с ООО «Центр структурных разработок» затрат за расселение аварийного жилья на сумму свыше семи млн рублей», — сообщает пресс-служба.

В результате прокуратура Уфы внесла в адрес главы администрации представление, по итогам его рассмотрения приняты меры к расторжению неисполненных договоров, сейчас начата претензионная работа.

Помимо этого, материалы проверки направлены в следственные органы для принятия решения об уголовном преследовании виновных лиц по признакам халатности.

Устранение нарушений и ход доследственной проверки находятся на контроле прокуратуры.