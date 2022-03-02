Ульяновск, , 10:53 — REGNUM В Ульяновской области поступают сообщения от мошенников, которые предлагают за деньги ускорить оформление документов для получения инвалидности. Об этом предупреждает региональное министерство здравоохранения.

Документы Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По данным ведомства, зафиксировано «уже несколько случаев», когда аферисты предлагают быстрое оформление документов для получения или сохранения инвалидности.

«Мошенники пытаются выманить деньги у инвалидов, представляясь сотрудниками лечебных учреждений. Как правило, они обращаются к тяжелобольным людям преклонного возраста на улице рядом с поликлиниками и просят заплатить им за оформление документов на получение или продление инвалидности», — говорят в минздраве Ульяновской области.

Чиновники призывают в таких случаях информировать правоохранительные органы и напоминают, что процедура оформления инвалидности проводится бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года минздрав Ульяновской области заявил о совместной работе с правоохранительными по выявлению случаев продажи поддельных сертификатов о прохождении вакцинации от ковида. Ранее в регион возбудили уголовное дело по факту выдачи фальсифицированных справок о вакцинации.

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