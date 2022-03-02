Ульяновск, 2 марта, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Ульяновской области поступают сообщения от мошенников, которые предлагают за деньги ускорить оформление документов для получения инвалидности. Об этом предупреждает региональное министерство здравоохранения.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Документы

По данным ведомства, зафиксировано «уже несколько случаев», когда аферисты предлагают быстрое оформление документов для получения или сохранения инвалидности.

«Мошенники пытаются выманить деньги у инвалидов, представляясь сотрудниками лечебных учреждений. Как правило, они обращаются к тяжелобольным людям преклонного возраста на улице рядом с поликлиниками и просят заплатить им за оформление документов на получение или продление инвалидности», — говорят в минздраве Ульяновской области.

Чиновники призывают в таких случаях информировать правоохранительные органы и напоминают, что процедура оформления инвалидности проводится бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года минздрав Ульяновской области заявил о совместной работе с правоохранительными по выявлению случаев продажи поддельных сертификатов о прохождении вакцинации от ковида. Ранее в регион возбудили уголовное дело по факту выдачи фальсифицированных справок о вакцинации.

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