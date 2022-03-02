Луганск, , 10:52 — REGNUM С начала специальной операции в Донбассе добровольно сложили оружие и перешли на сторону Луганской Народной Республики (ЛНР) более трех десятков украинских силовика. Об этом 2 марта в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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«Добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР 34 военнослужащих ВСУ, пять из которых находятся в медицинском учреждении, им оказывается квалифицированная помощь», — уточнил Филипоненко.

Он в очередной раз призвал военнослужащих ВСУ «осознать бесперспективность войны», добровольно сложить оружие и перейти на стороны ЛНР. Всем сдавшимся армия республики гарантирует жизнь.

Добавим, что, по данным на 2 марта, оборонное ведомство ЛНР освободило 40 населенных пунктов, находившихся под контролем вооружённых сил Украины (ВСУ). Так, как уточнил официальный представитель Народной милиции ЛНР, под контроль республики перешли населённые пункты: Путилино, Артема, Широкий, Шульгинка, Теплое, Нижнетеплое, Верхнетеплое, Плотина, Петровка, Бахмутовка, Герасимовка, Малиновое, Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Камышное, Боброво, Капитаново, Муратово, Орехово-Донецкое, Смоляниново, Хворостяновка, Денежково, Крымское, Трехизбенка, Лопаскино, Новоахтырка, Чабановка, Новая Астрахань, Гречишкино, Голубовское, Сватово, Новоборовое, Бараниковка, Климовка, Булгаковка, Краснореченское, Барыкино, Валуйское, Станица Луганская и Счастье.

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Также сообщается, что за последние сутки украинские военные девять раз открыли огонь по территории ЛНР и обстреляли семь населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что за сутки 28 февраля в ходе спецоперации на Украине в плен сдались ещё 110 украинских военных.