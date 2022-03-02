Москва, 2 марта, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Стройкомплекс Москвы и департамент информационных технологий создают единую цифровую площадку для участников строительства — перевод госуслуг в сфере строительства в электронный вид, сообщили в Стройкомплексе.

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Глава департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин пояснил, что цифровая площадка позволит сократить количество обращений застройщика в органы власти в 5−7 раз, время административных процедур — в 2−2,5 раза.

В настоящее время на цифровой площадке реализованы более 10 услуг и сервисов, в том числе переведены в электронный вид услуги по подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, строительная отрасль Москвы получит цифровую экосистему к 2024 году.

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