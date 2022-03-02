Нур-Султан, , 10:52 — REGNUM Министерство иностранных дел Казахстана вызвало посла Великобритании в Нур-Султане Кэти Лич в связи с призывом британского парламентария Маргарет Ходж ввести санкции против республики из-за ситуации на Украине. Об этом заявил первый заместитель внешнеполитического ведомства Казахстана Шахрат Нурышев.

Казахстан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Посол Великобритании в Казахстане приглашена в МИД для того, чтобы они дали разъяснение, с чем это связано. Ожидаем от неё комментарии», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе заседания членов парламента Великобритании, проходившего 1 марта, было предложено рассмотреть санкции против Казахстана и Азербайджана.

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