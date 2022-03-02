Ростов-на-Дону, , 10:51 — REGNUM В 95 пунктах временного размещения, работа которых организована в Ростовской области, приют нашли более 6,3 тысячи беженцев из Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 2 марта.

Городок жизнеобеспечения ГУ МЧС России по Ростовской области

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В настоящее время в пунктах временного размещения на Дону находятся 6,3 тысячи вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР, больше половины из них — дети.

За сутки психологическую поддержку получили более 350 беженцев, операторы кол-центра приняли 288 обращений.

К работе по оказанию гуманитарной помощи привлечено 1 777 волонтеров.

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