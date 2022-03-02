Москва, , 10:50 — REGNUM Российский паспорт Нателлы Крапивиной, бывшего продюсера певицы Светланы Лободы, и её сестры признали недействительным. Информация об этом появилась на сайте МВД РФ 1 марта.

Нателла Крапивина Скриншот видео на YouTube

Как говорится в сообщении, Нателла Крапивина и ее сестра не являются гражданами России, так как «при подаче заявления о приеме Н.В. Крапивиной (на тот момент являвшейся несовершеннолетней) в гражданство Российской Федерации её законным представителем не был представлен полный пакет документов». Сама продюсер никак не прокомментировала эту ситуацию.

Ранее Нателла Крапивина высказалась против военной спецоперации России. «Война — это смерть! И те, кто сегодня снова пытается делить мир на хороших и плохих по принципу ЗА войну ты или ПРОТИВ, знайте, что все эти технологии уже давным давно не работают», — написала она в своих соцсетях.

ИА REGNUM напоминает, что Нателла Крапивина — украинский продюсер, клипмейкер и режиссёр. Она родилась в Туркмении и прожила там до 11 лет — в 2003 году окончила факультет международного права в Киевском институте международных отношений.

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