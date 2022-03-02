Москва, 2 марта, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Российский паспорт Нателлы Крапивиной, бывшего продюсера певицы Светланы Лободы, и её сестры признали недействительным. Информация об этом появилась на сайте МВД РФ 1 марта.

Скриншот видео на YouTube Нателла Крапивина

Как говорится в сообщении, Нателла Крапивина и ее сестра не являются гражданами России, так как «при подаче заявления о приеме Н.В. Крапивиной (на тот момент являвшейся несовершеннолетней) в гражданство Российской Федерации её законным представителем не был представлен полный пакет документов». Сама продюсер никак не прокомментировала эту ситуацию.

Ранее Нателла Крапивина высказалась против военной спецоперации России. По её словам, вооружённый конфликт — это «смерть».

ИА REGNUM напоминает, что Нателла Крапивина — украинский продюсер, клипмейкер и режиссёр. Она родилась в Туркмении и прожила там до 11 лет — в 2003 году окончила факультет международного права в Киевском институте международных отношений.