Киев, , 10:57 — REGNUM Вооружённые люди отобрали пять грузовиков с товарами у белорусских водителей в Волынской области Украины. Об этом сообщает 2 марта пресс-служба следственного комитета Белоруссии.

Фуры Дмитрий Буянов © ИА REGNUM

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Инцидент произошёл 24 февраля на таможенном посту «Доманово». Во время стоянки к водителям пяти седельных тягачей, нагруженных товарами, подошли люди с огнестрельным оружием, одетые в форму без отличительных знаков. Они потребовали, чтобы водители оставили ключи в машинах и показали, какой груз перевозят.

«После они под угрозой применения оружия заставили водителей покинуть территорию Украины, оставив машины», — рассказали в следственном комитете.

Вооружённым людям досталось имущество по меньшей мере на 200 тысяч евро. Ведомство устанавливает обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело о разбое с целью завладения имуществом в особо крупном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко предупредил о возможных попытках проникновения в страну диверсионных групп с территории Украины.

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