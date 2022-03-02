Владимир, 2 марта, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Во Владимирской области восстанавливаются объёмы оказания плановой медпомощи, проведения диспансеризации и профосмотров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, это стало возможным на фоне улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Плановая медпомощь оказывается во всех амбулаторных и стационарных учреждениях, подведомственных департаменту здравоохранения, в том числе в женских консультациях и стоматологических поликлиниках. С февраля было расформировано почти 200 ковидных коек.

Восстанавливаются объёмы проведения диспансеризации и профилактических медосмотров. Узкие специалисты начали возвращаться из «красных зон» поликлиник к оказанию специализированной медицинской помощи, в том числе в рамках диспансеризации и профосмотров. В случае улучшения эпидситуации госпитализация в ряд ковидных отделений будет приостановлена.

В феврале регион преодолел пик заболеваемости COVID-19, отмечается устойчивая тенденция к уменьшению суточного числа вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. По сравнению с 11 февраля этот уровень снизился более чем в три раза.