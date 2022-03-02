Москва, 2 марта, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон, направленный на защиту половой неприкосновенности детей, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.

Совет Федерации

«На этом работа не завершается… Мы дальше будем детализировать законодательство, чтобы была абсолютная защита детей», — подчеркнула спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Устанавливаются отягчающие наказание обстоятельства, если преступление совершается лицом, которое совместно проживает с ребенком или несет ответственность за него, его содержание, воспитание, обучение, защиту интересов (например, в силу договора — няня), а также к тем, кто работает с детьми в школах, детсадах, учреждениях развития несовершеннолетних. Законопроект также приостанавливает наступление срока давности за такие преступления до момента достижения жертвой возраста совершеннолетия.

Исключается возможность условного осуждения и отсрочки отбывания наказания для лиц, осужденных за совершение в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста, преступления, предусмотренного ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».

Вводится повышенная уголовная ответственность за понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера, если оно совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; с использованием СМИ или интернета; лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Такие деяния будут наказываться лишением свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

Также вводится уголовная ответственность за заранее не обещанное укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста. За такие деяния будет назначаться наказание в виде штрафа в размере до 100 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на тот же срок.