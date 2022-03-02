Алма-Ата, Казахстан, , 10:47 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение, что президентскую резиденцию, которая находится в Алма-Ате, нужно снести. Об этом 2 марта сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

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«Его служебная резиденция в городе Алма-Ата, которую бандиты и террористы во время январских событий разрушили и подожгли, будет снесена», — написал Уали.

Он сообщил, что на этом месте планируется разбить сквер, где будут отдыхать горожане.

Напомним, участники массовых беспорядков в Алма-Ате, захватив резиденцию президента, устроили там разгром, а потом — пожар. В здание также загнали автомобиль и взорвали его там. От пожара расплавилась часть стальных конструкций. Всего в бывшей столице пострадало более 240 зданий, серьёзный ущерб получили десять.