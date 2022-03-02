Тула, 2 марта, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Выставка «Альбрехт Дюрер и его эпоха» открылась в Музейном квартале Тулы 1 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Открытие экспозиции приурочено к 150-летию Государственного исторического музея.

Управление пресс-службы правительства Тульской области В Туле открылась выставка «Альбрехт Дюрер и его эпоха»

На выставке представлены гравюры Альбрехта Дюрера, работы его современников-соотечественников из собрания Государственного исторического музея. Посетители выставки смогут увидеть гравюры, выполненные в разных техниках, также среди экспонатов — монеты, оружие и предметы декоративно-прикладного искусства Германии XV—XVI веков.

Выставка будет работать до 4 апреля, посетить её можно в том числе и по Пушкинской карте.

Альбрехт Дюрер — немецкий живописец, гравёр, график, один из известнейших мастеров эпохи Ренессанса. Известнее также как первый теоретик искусства среди североевропейских художников.