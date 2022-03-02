Кострома, 2 марта, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В Костроме рабочий коммунального предприятия погиб из-за обрушения грунта. Об этом сообщает СУ СКР Костромской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные работы

Трагедия произошла 22 февраля 2022 года на улице Галичской. Предприятие проводило земельные работы. В какой-то момент на одного из землекопов, находившегося на дне траншеи глубиной более 3 метров, обрушился грунт. Мужчина скончался на месте происшествия. Причиной смерти стало сдавление тела землёй.

По мнению следователей, к трагедии привело нарушение правил безопасности. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, его расследование продолжается.