Лондон, , 10:44 — REGNUM Во время торгов на бирже цена на газ в Европе превысила отметку в $1500 за тысячу кубометров. Это 2 марта следует из данных лондонской биржи ICE.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации торговой площадки, стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1503,5 за тысячу кубометров.

При этом такое увеличение стоимости голубого топлива есть рост на 7,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что итальянские власти в настоящее время заняты поиском «альтернативных» источников газа, чтобы меньше закупать его в России.