Ульяновск, 2 марта 2022, 10:42 — REGNUM В Ульяновской области для минимизации последствий зарубежных санкций сформированы 11 штабов по всем значимым направлениям жизнедеятельности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.
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Вопросы поддержки предприятиям и жителям Ульяновской области в условиях санкций из-за спецоперации на Украине будут разрабатывать на базе профильных штабных площадок — всего их в регионе 11.
Штабы сформированы по ключевым сферам жизнедеятельности — в частности, в отрасли финансов, инвестиций, промышленности и ВПК, продовольствия и ценовой политики, строительства, транспорта, антитеррористической защищённости. Также в поле деятельности штабов будут общественно-политические вопросы.
Руководителями назначены члены правительства, которым поручено до 7 марта подготовить перечень «первоочередных мероприятий для предотвращения негативных последствий от введённых санкций и составить планы работ». Координировать эту работу будет губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
Власти заверяют, что все социальные обязательства перед жителями будут выполнены в полном объёме, качество жизни населения «остаётся приоритетом» в работе чиновников.
Напомним, Россия признала ЛНР и ДНР, а затем по их просьбе начала военную спецоперацию по защите населения Донбасса, которое восемь лет подвергается геноциду со стороны киевского режима. В ответ США и страны Европы вводят экономические и финансовые санкции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ульяновская область приняла почти 700 беженцев из Донбасса, в том числе свыше 300 детей. 1 марта из региона в Донецкую и Луганскую народные республики направлена гуманитарная помощь, состоящая из семи фур.
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