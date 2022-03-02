Ульяновск, , 10:42 — REGNUM В Ульяновской области для минимизации последствий зарубежных санкций сформированы 11 штабов по всем значимым направлениям жизнедеятельности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

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Вопросы поддержки предприятиям и жителям Ульяновской области в условиях санкций из-за спецоперации на Украине будут разрабатывать на базе профильных штабных площадок — всего их в регионе 11.

Штабы сформированы по ключевым сферам жизнедеятельности — в частности, в отрасли финансов, инвестиций, промышленности и ВПК, продовольствия и ценовой политики, строительства, транспорта, антитеррористической защищённости. Также в поле деятельности штабов будут общественно-политические вопросы.

Руководителями назначены члены правительства, которым поручено до 7 марта подготовить перечень «первоочередных мероприятий для предотвращения негативных последствий от введённых санкций и составить планы работ». Координировать эту работу будет губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

«Ограничительные меры затрагивают практически все ключевые отрасли. В рамках своих прямых полномочий на региональном уровне мы должны молниеносно реагировать на все угрозы и вызовы, принимать эффективные решения для обеспечения стабильности экономики и общественно-политической обстановки в регионе», — сказал глава региона.

Власти заверяют, что все социальные обязательства перед жителями будут выполнены в полном объёме, качество жизни населения «остаётся приоритетом» в работе чиновников.

Напомним, Россия признала ЛНР и ДНР, а затем по их просьбе начала военную спецоперацию по защите населения Донбасса, которое восемь лет подвергается геноциду со стороны киевского режима. В ответ США и страны Европы вводят экономические и финансовые санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ульяновская область приняла почти 700 беженцев из Донбасса, в том числе свыше 300 детей. 1 марта из региона в Донецкую и Луганскую народные республики направлена гуманитарная помощь, состоящая из семи фур.

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