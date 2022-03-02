Оренбург, , 10:41 — REGNUM В Оренбурге выявили разрушение плиты на автомобильном мосту через реку Урал. Аварийный участок находится над пешеходной частью набережной — зоной отдыха. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Работы на мосту через Урал Пресс-служба администрации Оренбурга

В администрации отметили, что 1 марта проблемный осмотрели специалисты управления строительства и дорожного хозяйства администрации и МБУ «УКС». Был зафиксирован факт частичного разрушения внешнего слоя торца плиты. Осыпающийся элемент автомобильного моста «зачистили».

»Случившееся не влияет на несущую способность сооружения и безопасность эксплуатации объекта. При наступлении благоприятных погодных условий будут предприняты меры по восстановлению частично разрушившегося слоя плиты», — сказали в мэрии.