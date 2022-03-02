Элиста, , 10:40 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано 95 случаев заражения коронавирусом, после COVID-19 выздоровели 426 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе 2 марта.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В четырёх ковидных госпиталях, развёрнутых в Калмыкии, лечатся 230 пациентов, из них девять человек находятся в тяжёлом состоянии.

За весь период пандемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 47 211 человек, выписаны с выздоровлением 41 220 пациента. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 814 пациентов.

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