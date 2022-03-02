Санкт-Петербург, 2 марта, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге полиция пресекла деятельность теневых банкиров, которые смогли обналичить 400 млн рублей. Об этом 2 марта сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пресс-служба МВД РФ. В Петербурге поймали теневых банкиров

Оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по городу Петербургу и Ленобласти во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Выборгскому району Петербурга пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ.

Клиентами теневых банкиров были коммерческие фирмы, которые таким образом пытались скрыть доходы от налогового и финансового контроля. По версии следствия, организатором незаконной деятельности являлся 42-летний петербуржец. Помогала ему сообщница, которая занималась поиском клиентов.

«За свои услуги злоумышленники получали вознаграждение в размере не менее 14% от обналичиваемой суммы. Изучение финансовой документации подконтрольных фирм показало, что участники незаконной схемы успели обналичить около 400 млн рублей», — рассказала Волк.

По адресам проживания фигурантов уголовного дела и в офисах аффилированных фирм полиция изъяла электронные носители информации и другие предметы. В настоящее время предполагаемый организатор противоправного деяния находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а в отношении женщины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Видео: пресс-служба МВД РФ.