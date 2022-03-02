Абакан, , 10:40 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявили 310 носителей коронавируса, с начала 2022 года — 29 775. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 марта в правительстве региона.

Маска и антисептик

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Выздоровели за сутки 1 014 жителей региона. На сегодняшний день в Хакасии амбулаторно лечатся 2 718 (-314) ковид-пациентов, в стационаре — 790 (-62).

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта в республике было подтверждено 332 случая заражения, выздоровели 1263 человека.

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