Вашингтон, , 10:48 — REGNUM Дискриминация в отношении китайских граждан усиливается в США, им следует усилить меры безопасности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте китайского посольства.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

В дипломатическом представительстве КНР отметили, что обстановка в мире усложняется. Большое беспокойство вызывает ситуация с безопасностью в США.

«Усилилась синофобия. Многие выходцы из Азии подверглись злонамеренным нападениям, безопасность китайских граждан в США серьезно пострадала», — предупредили в посольстве.

Китайцам, проживающим в США, настоятельно рекомендовано обеспечить свою безопасность. При столкновении целенаправленной дискриминацией и насилием дипломаты советуют им сохранять спокойствие и корректное отношение к ситуации, избегать ссор и физических конфликтов, заняться сбором доказательств, чтобы обезопасить себя.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая в условиях конфликта на Украине выступают за дипломатическое урегулирование между Киевом и Москвой.

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