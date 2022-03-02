Посольство Китая предупредило об усилении синофобии в США
Вашингтон, 2 марта, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Дискриминация в отношении китайских граждан усиливается в США, им следует усилить меры безопасности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте китайского посольства.
В дипломатическом представительстве КНР отметили, что обстановка в мире усложняется. Большое беспокойство вызывает ситуация с безопасностью в США.
«Усилилась синофобия. Многие выходцы из Азии подверглись злонамеренным нападениям, безопасность китайских граждан в США серьезно пострадала», — предупредили в посольстве.
Китайцам, проживающим в США, настоятельно рекомендовано обеспечить свою безопасность. При столкновении целенаправленной дискриминацией и насилием дипломаты советуют им сохранять спокойствие и корректное отношение к ситуации, избегать ссор и физических конфликтов, заняться сбором доказательств, чтобы обезопасить себя.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая в условиях конфликта на Украине выступают за дипломатическое урегулирование между Киевом и Москвой.
Читайте также: Китай поддержал переговоры между Россией и Украиной