Ершовский район, Саратовская область, , 11:23 — REGNUM В отношении бывшего директора Ершовской районной станции по борьбе с болезнями животных возбуждено уголовное дело по факту поборов с подчиненных. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

Присвоение Kiwiev

Прокурорская проверка была организована после обращения одного из сотрудников ветстанции. Установлено, что руководитель учреждения, которая в ходе проверки была уволена, начисляла премию подчиненным, а после выплаты зарплаты на протяжении 2019−2021 годов требовала с работников передачи ей части денег.

Находясь в служебной зависимости от начальника и боясь увольнения, врачи-ветеринары перевели на банковский счет экс-руководителя не менее 61 тыс. рублей.

В отношении бывшего руководителя Ершовской районной станции по борьбе с болезнями животных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение, совершенное лицом с использованием своего должностного положения»).

Как сообщало ИА REGNUM, у 52-летней жительницы села Булгаковка Воскресенского района Саратовской области знакомые забирали документы и долгое время получали за нее пенсию, не оставляя женщине средств к существованию.

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