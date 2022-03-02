Брюссель, , 10:36 — REGNUM В нынешней ситуации Европейский союз поддерживает Украину, однако при этом не ведет войну с Россией. Об этом 2 марта заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции Cadena SER.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции Запада и ответные ограничения России — все новости»

По словам главы дипломатии ЕС, введенные сообществом антироссийские санкции якобы были необходимы, однако, как считает Боррель, эти меры являются не политикой, а реакцией на события.

«Нам нужны решения (возникшего кризиса), и эти решения должны быть связаны с дипломатии», — сказал он.

«Мы не ведем войну с Россией», — также добавил глава европейской дипломатии, уточнив, что ЕС в этой ситуации выступает в поддержку Украины.

При этом Боррель указал на то, что заявления о возможности ядерной войны являются чрезвычайно безответственными и подчеркнул, что в настоящее время не идет речь о создании европейской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ряд американских энергетических компаний рассчитывает повлиять на представителей Белого дома и убедить их не вводить санкции против импорта российского урана, несмотря на эскалацию ситуацию на Украине.