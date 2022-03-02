Джакарта, , 10:36 — REGNUM Шесть послов дружественных стран вручили верительные грамоты президенту Индонезии Джоко Видодо в Джакарте, сообщает Kompas.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Послы передали свои пожелания и планы по дальнейшему укреплению двусторонних отношений c Индонезией.

«Я намерен сделать все, что в наших силах, чтобы наши прекрасные отношения продолжались», — заявил посол Испании в Индонезии.

Отношения между Индонезией и Турцией — это не просто временное отражение политических или экономических отношений, а длительный исторический и культурный аспект.

«Турция и Индонезия имеют одинаковые ценности. У нас есть большой потенциал, огромный потенциал, если мы будем сотрудничать вместе», — отметил посол Турции в Индонезии.

Кроме того, в Индонезию прибыли новые послы Алжира, Перу, Вьетнама и Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство по борьбе со стихийными бедствиями провинции Ачех объявило, что 295 жителей эвакуировали из-за наводнения, вызванного разливом рек и обильными дождями.

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