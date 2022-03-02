Вашингтон, 2 марта, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Против иностранных компаний-монополистов в США, которые во время пандемии подняли цены на 1000% и получили рекордные прибыли, буду приняты жёсткие меры. Об этом в ходе выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны» заявил глава Белого дома Джозеф Байден.

Владимир Югасов ИА REGNUM Доллар

Американский лидер подчеркнул, что капитализм без конкуренции — это «эксплуатация, которая приводит к росту цен». Он добавил, что тогда прибыли корпораций растут, а малые предприятия, семейные фермерские хозяйства и владельцы ранчо разоряются.

«Во время пандемии эти принадлежащие иностранцам компании подняли цены на 1000% и получили рекордную прибыль», — указал Байден.

Он анонсировал применение жёстких мер против этих компаний, завышающих цены для американских предприятий и потребителей, пишет ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, граждане США жалуются на высокие цены на жильё и бензин. По их мнению, страна находится в худшем состоянии, чем когда бы то ни было. Житель Вашингтона считает, что ситуация не сильно отличается от того, что было после первого года правления экс-президента США Дональда Трампа.