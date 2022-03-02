Монтевидео, , 10:36 — REGNUM Уругвайская актриса Наталья Орейро высказалась относительно спецоперации России на территории Украины. Она опубликовала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте.

Наталия Орейро DonSimon

https://www.instagram.com/p/CakdXcJr3oB/

Актриса подписала пост на двух языках — испанском и русском. «Нет войне», — говорится в публикации. При этом Орейро закрыла доступ к комментированию.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Наталье Орейро российского гражданства. В декабре актриса посетила страну.

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